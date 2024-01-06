Уничтоженные дома и 11 погибших. Что известно об обстреле Покровска и района

Что произошло

В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. В результате вражеского удара в городе загорелись гараж и автомобили.

Кроме этого, было зафиксировано попадание в административное здание.

Что известно по состоянию на сейчас

По состоянию на 18:10 глава ОВА сообщил, что в результате российского удара по Покровскому району, погибли 11 человек, в том числе пятеро детей. Еще восемь человек получили ранения.

По его словам, россияне ударили по району ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской общины.

Ситуация в Ровном

В Ровном полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало 6 человек, из них 3 детей. Сейчас продолжаются поисковые работы.

Ситуация в Покровске

Правоохранители также отметили, что в Покровске на местах ударов работают необходимые службы. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

По их данным, в момент удара в доме находились 5 человек, в том числе двое детей - мальчики 15 и 17 лет.

Реакция Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ни один удар Российской Федерации по мирным городам Украины не останется без последствий.

"Россия должна чувствовать - всегда чувствовать, - что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить - нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями", - сказал президент.

Напомним, россияне 1 января также нанесли ракетный удар по Покровску. Из-за обстрела города получила ранение 9-летняя девочка.

Позже в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что ранение также получила 70-летняя женщина.

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