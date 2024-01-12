Уничтожена техника и более 400 россиян за сутки: какая ситуация на Таврическом направлении

В общей сложности, на Таврическом направлении оккупанты провели 43 боевых столкновения и совершили 547 артобстрелов.

Остается высокой угрозой применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 вражеских атак неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать кафиров в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

Потери врага

Общие потери российской армии составили 462 человека, еще 3 оккупантов сдались в плен.

Также украинские бойцы уничтожили 27 единиц военной техники врага.

5 танков;

3 ББМ;

2 артсистемы;

14 БПЛА;

3 автомобиля.

Кроме того, были уничтожены два вражеских склада с боеприпасами.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 13 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава противника.

В частности, по данным Института изучения войны, предварительно ВСУ успешно контратаковали вблизи Орлянки (юго-восточнее Купянска) и освободили 1,7 квадратных километров территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и возле Старомайорского.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 12 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 368 460 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 11 артсистем и 16 ББМ.