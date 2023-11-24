RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Снимал шорты и болтал по телефону". Тренер гранда из Европы выгнал украинца за безразличие

Фото: Богдан Михайличенко на тренировке "синих" (facebook.com/dinamo)
Автор: Антон Федорцив

Наставник загребского "Динамо" Сергей Якирович приоткрыл занавес относительно неожиданного исключения защитника Богдана Михайличенко из первой команды чемпиона Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

46-летний специалист разгневан отношением украинца к работе. Он выгнал питомца киевского "Динамо" из команды и готов окончательно попрощаться с ним.

"После поражения от "Баллкани" в Приштине я решил исключить его. Хотя болельщики и думают, что я сделал это из-за его выступлений, но это неправда. Тогда я бы выгнал 10 игроков еще до матча! Но когда ты заходишь после игры в раздевалку и сначала снимаешь шорты и берешь телефон, чтобы поболтать, будто ничего не произошло..." – мотивировал кадровое решение Якирович.

В нынешнем сезоне Михайличенко успел сыграть 14 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи. Контракт украинца с "синими" действует до лета следующего года. "Динамо" также наделено опцией пролонгации.

Кто такой Богдан Михайличенко

Уроженец Борисполя, воспитанник киевского "Динамо". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2014/15 в родной команде.

Впоследствии на правах аренды защищал цвета каменской "Стали" и "Зари" из Луганска. Последние выкупили контракт защитника в 2019 году за 1 млн евро. Год спустя Михайличенко переехал в Бельгию, но закрепиться в составе столичного "Андерлехта" не смог.

Перед сезоном 2022/23 украинца арендовал донецкий "Шахтер". Защитник помог "горнякам" завоевать чемпионский титул, но опцию выкупа гранд не активировал. В составе сборной Украины провел 7 поединков.

К слову, итальянский "Эмполи" подписал украинца Попова из чемпионата Польши.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News