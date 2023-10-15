Что делать, если пропал ребенок на оккупированной территории: инструкция МВД
Министерство подготовило инструкцию, что делать в случае исчезновения ребенка на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины .
При сложившейся ситуации:
1. Обратитесь в полицию любым удобным способом и сообщите об исчезновении ребенка. Предоставьте всю доступную информацию, которая поможет в поиске.
2. Соберите данные о ребенке:
- запишите ее полное имя;
- дату рождения (возраст);
- обстоятельства и место исчезновения;
- круг общения (в том числе в социальных сетях);
- внешние признаки: рост, телосложение (вес), цвет волос и глаз, одежда;
- найдите фотографии ребенка и другую идентификационную информацию.
3. Поддерживайте постоянную связь с полицией. Следуйте инструкциям следователей.
4. Не публикуйте слишком много информации онлайн. Такие действия могут причинить вред безопасности ребенка.
Похищение Россией украинских детей
В марте 2023 года, международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию детей из временно оккупированных территорий Украины в Россию.
В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.
В сентябре стало известно, что с оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать еще 11 детей.
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