Пропал ребенок. Что делать, если это произошло в оккупации

При исчезновении ребенка на оккупированной территории главное не медлить. Есть важные моменты, о которых сразу следует сообщить в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"О факте исчезновения ребенка необходимо сразу сообщить Национальной полиции Украины любым доступным для заявителя способом, разъясняемым в Министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении.

При обращении заявитель должен предоставить всю имеющуюся информацию, которая может помочь в поиске, а именно:

данные о ребенке: полное имя ребенка, его дату рождения (возраст), обстоятельства и место исчезновения, круг общения (в том числе в социальных сетях);

внешние признаки: рост, телосложение (вес), цвет волос, глаз, одежда;

по возможности предоставить фотографию ребенка и другую идентификационную информацию.

"После предоставления всей необходимой информации заявитель должен сохранять постоянную связь с полицией, следовать инструкциям следователей и ювенальных полицейских", - добавили в Минреинтеграции.

В то же время в МВД советуют не публиковать много информации онлайн.

"Это может навредить безопасности разыскиваемого ребенка на территориях, находящихся под временной оккупацией", - говорят в ведомстве.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом для того, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.