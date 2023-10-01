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Пропал ребенок. Что делать, если это произошло в оккупации

Украина, Воскресенье 01 октября 2023 13:29
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Пропал ребенок. Что делать, если это произошло в оккупации Фото: что делать, если в оккупации пропал ребенок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

При исчезновении ребенка на оккупированной территории главное не медлить. Есть важные моменты, о которых сразу следует сообщить в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"О факте исчезновения ребенка необходимо сразу сообщить Национальной полиции Украины любым доступным для заявителя способом, разъясняемым в Министерстве внутренних дел", - говорится в сообщении.

При обращении заявитель должен предоставить всю имеющуюся информацию, которая может помочь в поиске, а именно:

  • данные о ребенке: полное имя ребенка, его дату рождения (возраст), обстоятельства и место исчезновения, круг общения (в том числе в социальных сетях);
  • внешние признаки: рост, телосложение (вес), цвет волос, глаз, одежда;
  • по возможности предоставить фотографию ребенка и другую идентификационную информацию.

"После предоставления всей необходимой информации заявитель должен сохранять постоянную связь с полицией, следовать инструкциям следователей и ювенальных полицейских", - добавили в Минреинтеграции.

В то же время в МВД советуют не публиковать много информации онлайн.

"Это может навредить безопасности разыскиваемого ребенка на территориях, находящихся под временной оккупацией", - говорят в ведомстве.

Депортация украинских детей в РФ

С начала российского вторжения в Украину, Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация украинских детей стала поводом для того, что в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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