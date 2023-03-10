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Исчезла связь, в небо подняли вертолеты: Андрющенко рассказал о взрывах в Мариуполе

Фото: Андрющенко рассказал о взрывах в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня 10 марта, во временно оккупированном Мариуполе раздалось около 20 взрывов. Россияне подняли в небо вертолеты, в Кальмиусском районе исчезла мобильная связь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Первые десять взрывов прогремели около 15:56, уже через пять минут прогремели еще четыре, и еще шесть - через пятнадцать минут. После этого в Кальмиусском районе исчезла мобильная связь.

"В одном из районов ММК им. Ильича одновременно подняли вертолет и началась стрельба из стрелкового оружия. В направлении Каменское/ Ст. Крым над заводом поднялся дым, исчез примерно через 20 минут", - пишет Андрющенко.

Оккупанты заполонили улицы по проспекту Металлургов и Никопольскому проспекту. Российские паблики сообщили о работе ПВО и "преодолении звуковых барьеров самолетами", однако через некоторое время все сообщения были "подчищены".

"Учитывая потенциальную зону поражения на территории ММК им. Ильича - подробности, что там пригорело у оккупантов будут, но не скоро. Хотя сам факт - уже хороший подарок Мариуполю в День национального гимна", - добавил Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мариуполе сегодня раздалось около 20 взрывов.

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