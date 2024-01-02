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В селе под Воронежем "прилетом" российской ракеты снесло пол-улицы (фото, видео)

Фото: в РФ сообщают о "прилете" в селе под Воронежем (t.me/bazabazon)
Автор: Наталия Гурковская

В России сообщают о "прилете" в селе Петропавловка Воронежской области. Взрывом, который слышали и местные жители, снесло половину улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"В селе Петропавловка Воронежской области в результате сильного взрыва повреждена целая улица", - говорится в сообщении.

Местные жители делятся видео с воронкой после взрыва и сообщают о "прилете", который случился около 9:00 часов утра.

"Что именно прилетело, по какой причине произошел взрыв и есть ли жертвы - на данный момент не сообщается. Официальных комментариев пока не было", - уточняет Baza.

Взорвался российский боеприпас

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев, как пишет Baza, сообщил, что в Петропавловке взорвался российский боеприпас. При этом, что именно это был за боеприпас, не сообщается. 

"Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях", - заявил он.

Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка якобы перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. 

Где находится село Петропавловка РФ?

Воронежская область РФ граничит с Украиной со стороны Луганской области. Село Петропавловка находится в 150 километрах от границы с Украиной.

Обстрел Украины 2 января

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