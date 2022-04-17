Знають 70 мов: українським біженцям подарували тисячу розумних перекладачів

Японський виробник розумних перекладачів Pocketalk подарувала посольству України в Японії 1000 кишенькових перекладачів, щоб полегшити мовні труднощі, з якими стикаються багато біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Ініціатива надати кишенькові комп'ютери Pocketalk виходила від Токійської корпорації, що виробляє пристрої. Pocketalk - це невеликий портативний пристрій, схожий на смартфон, який пропонує прості функції перекладу.

Користувачам просто варто натиснути кнопку під час розмови, і пристрій переведе те, що вони сказали, на вибрану цільову мову і відображає це на екрані. Пристрій сумісний з 70 мовами, включаючи українську, а також може обробляти 12 інших мов, для яких в ньому відсутня функція голосового виведення.

У посольстві України в Токіо відзначили, що роздають по одному примірнику кожній родині біженців, близько 100 примірників вже розіслано безпосередньо або поштою. За даними компанії, кількість випадків, коли користувачі воліли перекладати з української на інші мови, в кінці березня збільшилася в п'ять разів в порівнянні з серединою січня.