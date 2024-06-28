"Знаю, что уже не молодой": Байден признал, что плохо выступил на дебатах с Трампом

"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молодой. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше. Не говорю так связно, как раньше. Не веду дебаты так хорошо, как раньше. Но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - сказал Байден.

Он добавил, что, несмотря на свой возраст, знает, как "выполнять работу" американского президента.

"Я знаю, как и миллионы американцев, когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься. Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", - отметил президент США.