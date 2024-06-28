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"Знаю, что уже не молодой": Байден признал, что плохо выступил на дебатах с Трампом

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Джо Байден признал, что плохо выступил на сегодняшних предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. В то же время американский лидер отметил, что, несмотря на преклонный возраст, знает, как "выполнять свою работу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молодой. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше. Не говорю так связно, как раньше. Не веду дебаты так хорошо, как раньше. Но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - сказал Байден.

Он добавил, что, несмотря на свой возраст, знает, как "выполнять работу" американского президента.

"Я знаю, как и миллионы американцев, когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься. Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", - отметил президент США.

Дебаты Байдена и Трампа

Напомним, сегодня, 28 июня, в штате Джорджия прошли первые из двух прений перед президентскими выборами в США между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Как сообщают СМИ, большинство американцев считают, что действующий президент США провалил дебаты проиграл своему оппоненту.

После дебатов в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена другим кандидатом на президентских выборах.

Однако Байден все же намерен принять участие во вторых дебатах со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом.

Основные выводы из президентских дебатов в США - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп