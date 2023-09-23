Нашли слабый участок. Эксперт объяснил важность прорыва ВСУ возле Вербового

ВСУ прорвали оборону россиян

Сегодня телеканал CNN опубликовал часть интервью с командующим Таврическим направлением Александром Тарнавским, в котором он заявил о прорыве линии обороны россиян вблизи Вербового.

"На левом фланге (возле Вербового) у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - сказал командующий.

Как объяснил Мусиенко, после освобождения Роботино украинские силы продолжили наступать в двух направлениях: на запад (район Новопрокоповки, где продолжаются бои) и юго-восток (Вербовое). Это были поиски слабого участка в обороне врага и его, по словам эксперта, удалось найти.

"Россия пыталась спасти ситуацию, перебрасывала на это направление десантников, но они были отбиты украинскими силами. Россиянам не удалось провести контратаки, а наши силы прорвали первую линию обороны - очень крепкую и укрепленную", - отметил он.

Далее - Очеретоватое и Токмак

Теперь российские войска, по словам Мусиенко, вынуждены отходить на юг и выстраивать основную линию обороны в районе населенного пункта Очеретуватое.

"Собственно, мы уже сейчас подходим к тому, что есть потенциал борьбы за вторую линию обороны, плюс на некоторых участках возможно применение тяжелой техники, то есть танков", - добавил эксперт.

Возвращение контроля над Очеретуватым даст украинским военным возможность зайти с востока на Токмак, пояснил Мусиенко, ведь там перед ВСУ откроется оперативное пространство с подходами к пока что оккупированному городу.

"В этом и есть важность Вербового. А дальше все зависит от того, хватит ли россиянам ресурсов для обороны. Могут быть два сценария: они могут посыпаться из-за мощного удара ВСУ или ВСУ придется немного дольше побороться за эту вторую линию обороны", - резюмировал он.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, летом украинские военные начали наступательные действия на востоке и юге Украины, которые продолжаются по сей день. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка вблизи Бахмута. До этого украинский флаг подняли над населенным пунктом Роботино на юге.