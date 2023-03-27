В России назвали свою версию смерти командира, организовавшего трагедию в Иловайске

В России придумали свою версию смерти командира Дмитрия Лисицкого, который является одним из организаторов Иловайской трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как пишет издание "The Insider", сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно, "из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава".
По даннім Telegram-канала Baza, тело Дмитрия Лисицкого с огнестрельным ранением было обнаружено около 10 утра 26 марта в его квартире в Ставрополе на улице Серова.
Как сообщалось, украинские военные ликвидировали офицера российской армии Дмитрия Лисицкого.
Отметим, в декабре 2019 года Генпрокуратура Украины обвинила РФ в военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево. При этом двум генералам Вооруженных сил России сообщили о подозрении по делу о боях под Иловайском.
Напомним, по официальным данным, при выходе из Иловайского котла в 2014 году погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения различной степени тяжести и еще 300 попали в плен.
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