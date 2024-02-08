Нашли гранаты и патроны. В Винницкой области пенсионер нелегально продавал оружие

По данным следствия, 64-летний житель Гайсинского района занимался продажей оружия и боеприпасов. Он был задержан при попытке продать автомата Калашникова с патронами и гранат со страстями.

Во время обысков у мужчины изъяли также еще пять гранат Ф-1 с задорами, два незарегистрированных ружья, более 1000 патронов и прах.

Пенсионеру было сообщено о подозрении. Такое преступление карается лишением свободы на срок до семи лет. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Фото: в Винницкой области пенсионер нелегально продавал вооружение (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины обнаружила три тайника с российским оружием и взрывчаткой. Один из них был изъят вблизи Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.