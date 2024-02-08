Служба безопасности Украины обнаружила три схрона с российским оружием и взрывчаткой. Один из них был изъят вблизи Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Служба безопасности обнаружила в разных регионах Украины три схрона с оружием и боеприпасами оккупантов. Один из них рашисты оставили во время бегства из Киевской области, чтобы потом спрятанное вооружение могли использовать российские ДРГ. Еще один тайник с боевыми средствами поражения, обустроенный рецидивистом, который пытался продать их криминалитету на западе Украины", - пишет СБУ.

Киевская область

Схрон был обнаружен в Бучанском районе. Тайник обустроили под полом заброшенного здания в одном из поселков вблизи столицы. Во время осмотра изъяли:

5 гранатометов, в том числе противотанковых;

12 боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГО.

Установлено, что схрон оборудовали россияне еще во время оккупации населенного пункта. Во время бегства они оставили тайник для диверсионно-разведывательных групп.

Фото: СБУ обнаружила 3 схрона с российским оружием, один из них обустроили возле Киева для ДРГ (t.me/SBUkr)

Закарпатская область

Разоблачен уголовник, отбывающий наказание в исправительном учреждении за незаконный сбыт оружия. До ареста он спрятал арсенал средств поражения вблизи местного карьера. Находясь в тюрьме, он пытался продать скрытое вооружение через собственные связи на "воле".

Во время осмотра были изъяты

крупная партия тротила и пластида с электродетонаторами;

7 боевых гранат;

почти 600 патронов к стрелковому оружию.

Винницкая область

СБУ задержала торговца оружием, который планировал продать криминалитету российский автомат Калашникова, более тысячи патронов и десяток боевых гранат.

Российские ДРГ

Как рассказывал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории России враг удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек, которые постоянно ведут разведку и обстреливают приграничные районы. В частности, активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демчинко, враг продолжает использовать диверсантов, которые пытаются зайти на нашу территорию. Самым активным направлением для ДРГ остается Сумская область. Впрочем, случаи их разоблачения не прекращаются в Харьковской и Черниговской областях.