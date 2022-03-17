RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знали, куди б'ють: на тротуарі біля театру в Маріуполі були написи "діти"

Театр у Маріуполі (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Попереджувальні написи "Діти" були нанесені на асфальтовому покритті тротуару з двох сторін Маріупольського театру. Про це свідчать опубліковані супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На тротуарі біля Маріупольського театру великими літерами було написано слово "Діти". Написи чітко видно на нових супутникових знімках від Maxar Technologies. Судячи з дати знімків, в понеділок позначення біля театру вже були присутні.

У міськраді Маріуполя заявили, що, попри це, російські війська цілеспрямовано і цинічно знищили драматичний театр в центрі міста. За попередньою інформацією літак скинув бомбу на будівлю, де переховувалися сотні мирних маріупольців. Кількість жертв поки невідома.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України