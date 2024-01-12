ua en ru
Пт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Знак действенного эффекта. В ОП объяснили призывы России к переговорам и ядерные угрозы

Пятница 12 января 2024 19:27
UA EN RU
Знак действенного эффекта. В ОП объяснили призывы России к переговорам и ядерные угрозы Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российское нытье касаемо переговоров с Украиной и ядерные угрозы отдельных лиц являются проявлением эффективного действия ВСУ и западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Среди главных месседжей, которые распространяет сегодня Россия:

  • требование ко всем "немедленно начать переговоры о перемирии", "заставить Украину отказаться от сопротивления";
  • очередные неадекватные угрозы применить ядерное оружие, которые высказывает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях", - добавил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, если оценивать объективно, экономика России продолжает нести существенные потери от санкционного давления, что ограничивает ее возможность финансировать войну в достаточном для такой интенсивности объеме. В частности:

  • инфраструктура российских регионов разрушается изнутри;
  • армия врага несет потери.

"Дайте нам паузу, остановите давление, мы хотим переформатирования, накопления!", - буквально взывает Кремль. Для Украины и ее союзников это знак действенного эффекта, который имеют сопротивление ВСУ и западные санкции. В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное - путь к масштабированию войны", - отметил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • изменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать устроителей войны для трибунала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли в Красном море
DAILY
Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Под надзором Китая. Чего ждать от выборов на Тайване и приведут ли они к конфликту