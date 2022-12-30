Находилась в розыске. Чиновница-коллаборантка из Херсона сдалась правоохранителям
Коллаборантка из Херсона, которую ранее объявили в розыск, сдалась правоохранителям. Предательницу взяли под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
СБУ установила, что бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона после оккупации города перешла на сторону врага. Она получила должность "главы отдела кадров" в созданной россиянами "исправительной колонии".
Женщина агитировала местных жителей поддерживать Россию и обещала "кресла" в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков.
СБУ и ДБР задокументировали преступные действия коллаборантки и объявили ее в розыск. После освобождения Херсона женщина, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд. Ей избрали меру пресечения в виде ареста.
В настоящее время продолжается расследование по ст. 111-1 УКУ.
Фото: коллаборантка из Херсона, которую объявили в розыск, сдалась СБУ (t.me/SBUkr)
Напомним, СБУ разоблачила предателя, который во время оккупации Киевской области помогал россиянам похищать участников АТО.
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