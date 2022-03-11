Чи знає Ердоган, що Путін може знищити його громадян? У Маріуполі з 6 ранку обстрілюють мечеть

"Маріуполь. Саме зараз в укритті на території мечеті переховується 86 громадян Туреччини. З них 34 дитини. І саме зараз російська армія веде обстріл з району села Широка Балка в напрямку міста (без перерви з 6 години ранку). Напрямок обстрілів, в тому числі й по будівлі мечеті", - пише житель Маріуполя.

Він звернувся до президента Туреччини Ердогана і запитав, чи знає він про те, що можуть загинути його громадяни.

"Виникає логічне запитання, чи знає пан Ердоган, що в ці хвилини Путін може знищити 86 його громадян? Невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією безглуздих переговорів РФ і України? Може Ердоган і громадяни Туреччини просто не в курсі?",- повідомив Андрющенко.

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