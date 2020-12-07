Знаємо силу Франції: Шевченко оцінив перспективи збірної у відборі на ЧС-2022

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував жеребкування відбіркового турніру ЧС-2022. "Синьо-жовті" потрапили в групу D з командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

Про це інформує офіційний сайт УАФ.

"Ми потрапили до дуже серйозної групи. Безумовно, матчі із чемпіоном світу, збірною Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, що перебували в четвертому кошику", - зазначив головний тренер.

Він також пригадав матч проти збірної Фінляндії у кваліфікації чемпіонату світу-2018.

"Тоді поєдинки з фінами були важкими. Зараз ця команда продовжує прогресувати. Уже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна скидати з рахунку й Казахстан", - додав Шевченко.

Наставник зазначив, що багато залежатиме від календаря, який, як він сподівається, невдовзі стане відомий. Лише після цього він разом із тренерським штабом зможе розмірковувати детальніше.

Нагадаємо, збірна України зазнала від Франції найбільшої поразки у своїй історії.