Значительно меньше инфляции: украинские банки снизили депозитные ставки

Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Депозитный портфель банков для населения вырос за январь на 0,2% до 1,215 трлн гривен.

Учетная ставка НБУ

В то же время НБУ повысил учетную ставку в декабре до 13,5%, а в январе до 14,5% из-за всплеска инфляции, что в конечном итоге должно привести к повышению ставок по депозитам.

"Мы рассчитываем, что повышение учетной ставки на 0,5 и. п. в декабре и на 1 и. п. в январе вместе с дифференцированными требованиями к обязательным резервам будут побуждать банки повысить ставки по гривневым депозитам, чтобы обеспечить лучшую защиту гривневых сбережений от инфляции и поддержать спрос на эти инструменты", - заявили пресс-службе НБУ.

Инфляция и курс доллара

По данным Госстата, инфляция в Украине в январе ускорилась до 12,9%. По прогнозу НБУ, рост цен будет высоким по крайней мере в ближайшие месяцы и достигнет 15%.

Во время заседания Комитета по монетарной политике НБУ отмечалось, что "в отдельных крупных банках реальные ставки по депозитам за вычетом текущей инфляции и повышенного военного сбора уже перешли в отрицательную плоскость, а в некоторых - колеблются около нуля".

В то же время курс доллара на наличном рынке за последний год вырос на 10,3% до 42,56 гривен. В феврале доллар немного подешевел.