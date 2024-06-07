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Значительно хуже, чем в 2022–2023 годах. Министр энергетики рассказал о ситуации в энергосистеме

Фото: министр энергетики рассказал о ситуации в энергосистеме (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Из-за существенных разрушений энергетической инфраструктуры текущая ситуация в энергетике значительно хуже, чем в 2022 и 2023 годах.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022 - 2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной. ситуации зимой", - отметил он.

Министр подчеркнул, что сейчас атаки окупантов сосредоточены на маневровых мощностях, но цель врага - полный блекаут.

Галущенко добавил, что атомная генерация остается базовой для Украины, в то же время вражеские атаки на подстанции несут угрозы и для АЭС, а следовательно, и для ядерной и радиационной безопасности.

"Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача – защитить атомную энергетику, избежать блекаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность", - подытожил он.

 

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что из-за российских обстрелов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

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Электроэнергия