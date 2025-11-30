Значительно дешевле, чем в Буковеле: названы самые доступные курорты для лыжников в Украине
В украинских Карпатах уже формируются цены и бронирования на новогодне-рождественский сезон. Эксперты советуют, где можно покататься на лыжах значительно дешевле, чем в Буковеле, и какие цены ожидать на жилье и подъемники.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал основатель туристического портала "На море и в горы" Алексей Войцеховский.
Где дешевле кататься на лыжах
По словам эксперта, наиболее доступными вариантами остаются Славское и Драгобрат. Хотя трасс там меньше, чем в Буковеле, цены значительно привлекательнее.
"Стоит начинать со Славского, а если уже есть опыт и возможность дополнительно оплачивать трансфер - ехать в Драгобрат, потому что он рассчитан на опытных лыжников и сноубордистов. А еще там длиннее трассы и меньше начинающих", - объясняет Войцеховский.
Сколько стоит проживание
Славское:
- в низкий сезон - от 900 гривен за двухместный номер;
- на Рождество и Новый год - 1200-1900 гривен за бюджетные варианты;
- люкс-класс - от 5000 гривен в сутки за двухуровневый номер.
Драгобрат:
- в низкий сезон - от 2000 гривен;
- в праздничный период - от 3200 гривен.
Ясиня (рядом с Драгобратом):
- на новогодние праздники еще доступны варианты за 1200-1500 гривен, но придется добираться до курорта.
"Уже сейчас с 24 декабря по 8 января средний сегмент почти занят, потому что даже те, кто рядом - Ивано-Франковск, Тернополь - поедут в горы праздновать", - говорит эксперт.
Цены на подъемники
В Славском официальные тарифы нового сезона еще не обнародовали, но в прошлом году дневной скипасс стоил 700-850 гривен.
На Драгобрате стоимость зависит от типа подъемника. Например, на бугельном "Драгобрат-1" (ВЛ - 1000 м):
- разовый подъем - 150 гривен;
- 10 подъемов - 800 гривен;
- 20 подъемов - 1400 гривен.
Эксперты прогнозируют, что спрос на бюджетные горнолыжные локации в Украине будет только расти, ведь праздничный период в горах традиционно раскупают заблаговременно.
Ранее РБК-Украина писало, что для зимнего отдыха в Карпатах существует много альтернатив Буковелю. Мы рассказывали о локациях, где меньше толпы, ниже цены, аутентичная атмосфера, природные маршруты и комфортный отдых.
Также мы рассказывали о малоизвестных, но очень живописных Урицких скалах во Львовской области - древних песчаниковых образованиях возле Тустани, которым более 20 миллионов лет.