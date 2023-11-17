Снег на западе и дожди с ветром на остальных территориях: погода на завтра

Завтра, 18 ноября, в западных областях и местами в Винницкой области ожидается снег. На остальных территориях возможны дожди и порывы ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"В западных областях, местами и в Винницкой области значительный снег, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега; в Одесской области значительный, в Николаевской области, днем в Херсонской области и в Крыму умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Одесской области, днем в южных, большинстве центральных областей и Крыму порывы 15-22 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -1 до +3 ночью и от +1 до +5 днем;

на севере будет колебаться от -2 до +0 ночью и от +1 до +4 днем;

на юге будет колебаться от +3 до +7 ночью и от +7 до +12 днем;

на востоке будет колебаться от +0 до +3 ночью и от +2 до +8 днем.

Фото: погода на 18 ноября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -3 - +2 и днем +0 - +5, а в Киеве - ночью +0 - +2 и днем +2 - +4

Предупреждение о непогоде

"18 ноября в западных областях значительный снег, на дорогах гололедица; В Одесской области значительный дождь. Ночью в регионе, днем в южных, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и Крыму порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - пишет пресс-служба.

Фото: погода на 18 ноября (meteo.gov.ua)