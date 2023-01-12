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Значительные разрушения: опубликованы свежие спутниковые снимки Соледара и Бахмута

Фото: опубликованы спутниковые снимки Соледара и Бахмута (twitter.com/Maxar)
Автор: Антон Малиновский

В Соледаре и Бахмуте продолжают идти тяжелые бои, а сами города претерпели значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на спутниковые снимки от DeepState и Maxar.

На фотографиях видно большое количество разрушенных построек и поля, усеянных следами от взрывов артиллерийских снарядов.

Напомним, что спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что защищая Соледарь, наши воины не дают врагу прорвать оборону. В то же время, серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

Ранее РБК-Украина писала о том, что в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ и дальше контролируют ситуацию.

Еще утром россияне заявили о якобы "взятии" города, однако Череватый опроверг очередной фейк никчем.

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