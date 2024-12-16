ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Значительное повышение тарифов на транспортировку газа отразится на потребителях, - нардеп

Понедельник 16 декабря 2024 18:55
UA EN RU
Значительное повышение тарифов на транспортировку газа отразится на потребителях, - нардеп Фото: повышение тарифов на транспортировку газа отразится на потребителях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Повышение тарифов на транспортировку газа повлекут серьезные последствия для газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Украины и председателя подкомитета по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб.

По ее словам сейчас рассматривается значительное повышение к точке входа и выхода в несколько раз: точка входа - в 4 раза, точка выхода - в 2 раза. Депутат отметила серьезные последствия такого повышения для потребителей.

"Это огромные суммы. И я не знаю, как мы выдержим, потому что все эти повышения в конечном состоянии будут на наших потребителях", - предупредила она.

Депутат также обратила внимание на технические проблемы, с которыми может столкнуться газотранспортная система Украины: "Не будет достаточно газа в системе, как мы будем использовать даже тот газ, который мы сегодня добываем?"

Гриб также выразила обеспокоенность относительно инвестиционного климата в Украине.

"Кто будет инвестировать в Украину? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, к большому сожалению, я не вижу сейчас очереди из инвесторов", - подчеркнула она.

В завершение депутат призвала к прагматическому подходу в решении энергетических вопросов.

"Если мы сегодня будем просто постоянно ставить эмоции выше, чем реальность, которая есть "на земле", то, к сожалению, я вижу очень много проблем впереди", - добавила она.

Напомним, народный депутат и председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию формирования цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги Алексей Кучеренко требует раскрыть подробности формирования новых тарифов для "Оператора ГТС Украины". Он направил соответствующий депутатский запрос председателю НКРЭКУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ
NEWS
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных