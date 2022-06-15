RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Значну частину електромереж після війни доведеться будувати заново, - "ДТЕК Мережі"

Фото: Олександр Фоменко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Значна електричних мереж в зоні бойових дій зруйнована повністю і не підлягає аварійному відновленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка.

"Потрібно провести повне обстеження мереж по країні. Зараз наші бригади проводять аварійно відновлювальні роботи, основна ціль яких – подати напругу до споживачів. А потім будемо оцінювати, скільки мереж пошкоджено, скільки мереж потрібно будувати нових, скільки реконструювати. Досить багато мереж пошкоджено, які не підлягають аварійному відновленню, а потребують нового будівництва", - сказав Фоменко.

Наразі бригади енергетиків проводять аварійно відновлювальні роботи для того, аби максимально оперативно повертати світло споживачам. Щоденно в Донецькій підключають до електропостачання від 15 до 20 тисяч споживачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для повної відбудови електромереж звільненої від окупантів Київської області необхідні інвестиції в розмірі 1 млрд грн.

Компанія ДТЕК вже інвестувала 300 млн грн в першочергові роботи з аварійного відновлення мереж Київщини, що дозволило за 45 днів повернути світло всім 260 тисячам відключених споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК