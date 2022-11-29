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Заставлял платить налоги РФ: задержан "чиновник" бывшей оккупационной администрации Балаклеи

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Вторник 29 ноября 2022 14:32
Заставлял платить налоги РФ: задержан "чиновник" бывшей оккупационной администрации Балаклеи Фото: СБУ задержала чиновника бывшей оккупационной администрации Балаклеи, который заставлял платить налоги РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного коллаборанта, который занимал должность в оккупационной администрации Балаклеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что во время захвата россиянами Балаклеи мужчина добровольно вступил в ряды временной оккупационной администрации, где был назначен "помощником начальника управления временной гражданской администрации г. Балаклея".

Заставлял платить налоги РФ: задержан &quot;чиновник&quot; бывшей оккупационной администрации Балаклеи

Находясь на "должности", коллаборант способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу РФ. Для этого проводил коллективное "собрание" предпринимателей, на котором призвал перестраивать свою хозяйственную деятельность под нужды страны-агрессора и перечислять "налоги" в ее бюджет.

В частности, злоумышленник призвал представителей малого и среднего бизнеса наполнять продовольствием оптовые склады, а также давал указания на товары и услуги, которые разрешено реализовывать на территории города.

В случае несогласия мужчина применял ограничения на коммерческую деятельность посредством запрета на реализацию отдельных товаров и услуг.

Следствие отмечает, что враждебным приспешником является местный житель, который в начале мая пошел на сотрудничество с РФ. Чтобы засвидетельствовать им свою приверженность, он заключил с руководством оккупационного органа "трудовой договор".

После освобождения города коллаборант пытался "потеряться" среди жителей района во избежание правосудия. Однако СБУ установила его местонахождение, задокументировали преступные действия и задержала.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно СБУ сообщили о подозрении 19 боевикам "ЛНР" и "ДНР", взятых в плен во время освобождения Харьковской области.

Ранее правоохранители обезвредили агентурную сеть РФ в Славянске, помогавшую захватчикам наводить ракеты на местные школы.

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