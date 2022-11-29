Заставлял платить налоги РФ: задержан "чиновник" бывшей оккупационной администрации Балаклеи

В результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного коллаборанта, который занимал должность в оккупационной администрации Балаклеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что во время захвата россиянами Балаклеи мужчина добровольно вступил в ряды временной оккупационной администрации, где был назначен "помощником начальника управления временной гражданской администрации г. Балаклея".

Находясь на "должности", коллаборант способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу РФ. Для этого проводил коллективное "собрание" предпринимателей, на котором призвал перестраивать свою хозяйственную деятельность под нужды страны-агрессора и перечислять "налоги" в ее бюджет.

В частности, злоумышленник призвал представителей малого и среднего бизнеса наполнять продовольствием оптовые склады, а также давал указания на товары и услуги, которые разрешено реализовывать на территории города.

В случае несогласия мужчина применял ограничения на коммерческую деятельность посредством запрета на реализацию отдельных товаров и услуг.

Следствие отмечает, что враждебным приспешником является местный житель, который в начале мая пошел на сотрудничество с РФ. Чтобы засвидетельствовать им свою приверженность, он заключил с руководством оккупационного органа "трудовой договор".

После освобождения города коллаборант пытался "потеряться" среди жителей района во избежание правосудия. Однако СБУ установила его местонахождение, задокументировали преступные действия и задержала.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.