Люди голодают: Сибига рассказал, как в Олешках выживают на траве и сорняках

"Люди во временно оккупированных Олешках голодают. Есть почти ничего не осталось. По имеющимся сообщениям, гражданское население вынуждено выживать, питаясь травой и сорняками, тогда как лекарства, чистая вода, электричество и медицинская помощь становятся все более недоступными. В этих условиях оказались и дети", - подчеркнул он.

Он отметил, что эти страдания имеют четкую причину и четкого виновника. Россия повлекла за собой эту катастрофу в Олешках из-за своей незаконной оккупации и несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу, все ее последствия и гибель невинных гражданских.

По словам министра, международное сообщество должно мобилизовать все имеющиеся инструменты, чтобы добраться до людей в Олешках, доставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать.

ООН, МККК и другие международные игроки должны использовать свои мандаты и каналы, чтобы обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ.

"Люди там не могут выжить благодаря одним только заявлениям о беспокойстве. Гуманитарный доступ и безопасная эвакуация должны стать реальностью, потому что каждый день имеет значение", - подчеркнул глава МИД.