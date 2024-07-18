Сможет управлять сотней дронов. Украина разрабатывает искусственный интеллект для беспилотников

Отмечается, что таким образом, Украина хочет перенести боевые действия на другие территории. В частности, вдоль линии фронта поможет ей преодолеть растущее глушение сигнала со стороны россиян, а также позволит беспилотным летательным аппаратам работать большими группами.

В Украине разработку беспилотников с искусственным интеллектом делится на:

визуальные системы, помогающие идентифицировать цели и направлять беспилотники;

картографирование местности для навигации;

более сложные программы, позволяющие БПЛА работать во взаимосвязанных "роях".

Как рассказали одни из разработчиков, их ПО объединяет беспилотники в сеть. Решения по действиям могут мгновенно выполняться всей группой, а человек вмешивается лишь для того, чтобы дать "зеленый свет" автоматизированным ударам. В то время как пилоты-люди пытаются управлять операциями с более чем пятью беспилотниками, искусственный интеллект сможет обрабатывать сотни.

Еще одна система позволит управлять сетью разведывательных и ударных дронов, как больших, так и малых, в воздухе и на земле. Каждый дрон сможет планировать свои собственные действия и прогнозировать поведение других людей в рое.

Такая автоматиция позволит не только расширить масштабы операций, но и поможет защитить пилотов беспилотников, действующих вблизи линии фронта и приоритетной мишенью для вражеского огня.

ИИ уже используется в некоторых ударах украинских беспилотников на большие расстояния, нацеленные на военные объекты и нефтеперерабатывающие заводы за сотни километров на территории России.

По данным источника агентства, в атаках иногда участвует рой из около 20 дронов.

Основные беспилотники летят к цели, а задача других – вывести из строя или отвлечь средства противовоздушной обороны на этом пути. Для этого они используют разновидность искусственного интеллекта под наблюдением человека, помогающего выявлять цели или угрозы и планировать возможные маршруты.

Кроме того, беспилотники с ИИ могут лучше работать в условиях использования систем радиоэлектронной борьбы, нарушающих связь между пилотами и беспилотниками. Это оказало значительное влияние на FPV-дроны, которые демонстрируют падение уровня попаданий из-за усиления помех.

А вот управляемые ИИ беспилотники FPV могут достигать показателя попадания около 80%. Если контакт пилота с беспилотником прерывается, он больше не может им управлять и аппарат либо падает на землю, либо продолжает полет дальше.

Автоматизация финальной части полета беспилотника к цели означает, что пилот ему больше не нужен – таким образом, эффект глушения РЭБ сводится на нет. Беспилотники с искусственным интеллектом разрабатываются уже многие годы, но до сих пор считались дорогими и экспериментальными.

Производство украинских дронов