Змеи уже проснулись. Врачи объяснили, как действовать при укусе

С приходом тепла проснулись не только растения и насекомые, но и змеи. В Украине в этом году уже были зафиксированы первые случаи укуса змеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций и Национальную службу здоровья Украины в Telegram.
По данным ГСЧС, в апреле этого года в больницу прибыло два человека после укуса змеи. Их состояние варьировалось от среднего до тяжелого.
"Змеи уже проснулись, поэтому будьте осторожны. Если увидели змею - не совершайте резких движений! Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит недвижимый объект", - подчеркнули в службе.
При укусе змеи следует как можно быстрее обратиться за помощью. Позвоните по телефону 103 или самостоятельно отвезите пострадавшего к врачу.
Ведь только врач сможет оказать необходимую медицинскую помощь, применить при необходимости противоядие.
Если транспортировка в больницу требует определенного времени, нужно оказать первую помощь человеку:
"Ни в коем случае не нужно разрезать рану и высасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут, давать пострадавшему алкоголь", - подчеркнули медики.
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