Меняют высоты и алгоритмы: эксперт объяснил, как РФ адаптирует удары по Украине

"Достаточно быстро для того, чтобы формировать нам соответствующие проблемы", - сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается рост количества средств воздушного удара - как беспилотников различного типа, в том числе ударных дронов, поражающих боеприпасов, средств связи, разведки, обманок, так и ракет - крылатых и баллистических.

"Они пытаются модернизировать, совершенствовать эти средства и, в соответствии с тем, насколько это им удается, менять тактику применения для того, чтобы улучшить, повысить свою эффективность действий", - пояснил Романенко.

Он также рассказал, что российские военные изменили порядок использования ударных дронов. Если раньше эти аппараты летели по маршруту на высоте до одного километра, а уже вблизи цели снижались, то теперь ситуация иная.

"Сейчас это делается наоборот. Они забираются на высоты от 1,5 до 4 км. И это именно порядок применения, тактика", - сказал эксперт.

По его словам, на таких высотах украинским мобильным группам, которые используют зенитные пулеметы или пушки, очень сложно обнаруживать и сопровождать дроны, особенно ночью. Это значительно усложняет их уничтожение.