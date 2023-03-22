Меняют ситуацию на фронте. Волонтер рассказал, как Starlink используют военные

Терминалы спутниковой связи Starlink от компании Space X Илона Маска активно используют военные. Без них связь на передовой была бы просто невозможна.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как появились Starlink в Украине и чем они помогают фронту".
Терминалы Старлинк позволяют военным осуществлять координацию, контролировать оперативную обстановку. Также они позволяют защитникам держать связь в целом, говорит в комментарии волонтер и айти-специалист Святослав Потеенко.
На самой линии столкновения Starlink в осноном нет. Их чаще используют на небольшом расстоянии от фронта.
"У оккупантов в начале вторжения была намного сильнее радиоразведка и средства подавления связи. Они могли довольно легко прослушивать и определять местонахождение наших войск. Ситуация существенно изменилась, когда в Украину начали завозить много разнообразной техники", – говорит он.
Волонтер напомнил, что сейчас на официальном сайте, где продают Старлинки, можно увидеть, в каких зонах можно использовать терминалы, а где это нельзя. Диаметр каждой такой зоны составляет 20 километров.
"Это помогает нам, потому что если оккупанты украдут у наших военных Старлинк и потащат из зоны его действия, абонентский терминал будет показывать "no service", передать сигнал будет невозможно. Старлинки держат связь, и тем самым помогают нам держать наш фронт и отвоевывать наши территории", – добавляет он.
По его словам, уровень технологий на этой войне высок, и эти технологии именно на стороне Украины, особенно с момента, как нам стали активно помогать западные страны.
"Очевидно, что такое включение и выключение сот (где действуют терминалы – ред.) происходит на очень высоком уровне, в тесной кооперации всех сторон – и нашего Минобороны, и Минцифры, и SpaceX, и Госдепартамента. При изменении ситуации на фронте области включаются очень сильно быстро: когда освободили Харьковщину, эти территории мгновенно появились на карте как доступные для связи", – говорит волонтер.
Еще одна ценность связи и Старлинков на фронте – в том, что это помогает военным доносить правду миру о том, какие преступления совершает Россия в Украине.
"Благодаря широкополосному интернету весь мир с ужасом наблюдает за тем, какие преступления совершает Россия. Все записи пыток, уничтожение городов – все это прямо сейчас помогает нам находить союзников в войне. Благодаря связи и видео с фронта военные благодарят тех, кто в тыла и кто продолжает донатить на армию, чтобы приближать нашу победу", – уверен Святослав Потеенко.
Напомним, Starlink запустила новый тариф Starlink Roam, позволяющий использовать терминал из любой точки мира.
Также недавно SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9. На этот раз вывела на орбиту еще 51 спутник системы Starlink.
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