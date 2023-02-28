Изменился цвет крыльев и радара. "Гаюн" сравнил фото А-50 до и после сообщений об атаке

Самолет словно "зашкурили" перед перекраской. В настоящее время группа не делает однозначных утверждений, однако это может быть следствием того, что фюзеляж обгорел.





Значительное изменение окраски видно на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается антенна вращающегося радарного комплекса "Шмель".





В то же время, если сравнить с внешним видом ИЛ-76 ВВС РБ, который, к слову, стоит на том же месте, то никаких видимых изменений цвета/краски нет.