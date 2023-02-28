Изменился цвет крыльев и радара. "Гаюн" сравнил фото А-50 до и после сообщений об атаке

На российском самолете ДРЛО А-50 после сообщений об атаке на белорусский аэродром изменился цвет крыльев и "тарелки". Это подтверждают спутниковые снимки за 19 и 28 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу "Беларускі Гаюн".
Самолет словно "зашкурили" перед перекраской. В настоящее время группа не делает однозначных утверждений, однако это может быть следствием того, что фюзеляж обгорел.
Значительное изменение окраски видно на крыльях и на стеклопластиковом куполе, в котором размещается антенна вращающегося радарного комплекса "Шмель".
В то же время, если сравнить с внешним видом ИЛ-76 ВВС РБ, который, к слову, стоит на том же месте, то никаких видимых изменений цвета/краски нет.
Напомним, в сети появились первые спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи", где произошла атака партизан на разведывательный самолет россиян А-50.
Взорванный в Беларуси самолет А-50 имел большое значение для Москвы.
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