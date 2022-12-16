Не изменит расстановку сил. Зеленский раскритиковал жалкие обстрелы России

Сегодня 16 декабря, Российская Федерация прибегла к очередным ракетным обстрелам по территории нашей страны. На что бы ни рассчитывали российские ничтожества, это отнюдь не изменит ситуацию на фронте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время обращения.
"На что бы там ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в этой войне. Им еще хватит ракет для нескольких таких массированных ударов", - заявил Зеленский.
По словам президента, нашим воинам хватит веры в себя, чтобы и дальше освобождать временно оккупированные врагом территории.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, россияне выпустили 70 крылатых ракет и 4 управляемые авиационные ракеты. Наша ПВО уничтожила 60 из них.
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