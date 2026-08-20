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Изменения для украинцев за границей: правительство устранит двойное налогообложение с еще одной страной

14:15 20.08.2026 Чт
3 мин
Что изменится для бизнеса и граждан
aimg Анастасия Мацепа
Изменения для украинцев за границей: правительство устранит двойное налогообложение с еще одной страной Фото: Кабмин одобрил законопроект о ратификации налоговой конвенции (Getty Images)
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Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации Конвенции об устранении двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений. Документ должен определить, как будут облагать доходы граждан и компаний, имеющих экономические связи между Украиной и Австралией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Главное:

  • Кабмин одобрил законопроект о ратификации между Украиной и Австралией Конвенции об устранении двойного налогообложения.
  • Для дивидендов предусмотрена ставка 5 или 15% в зависимости от условий.
  • Для процентов ставка будет составлять 5% для определенных финансовых учреждений и 10% в других случаях, ставка налогообложения роялти будет составлять 10%.
  • Конвенция предусматривает обмен налоговой информацией и механизмы пособий по взысканию налогов.
  • После вступления в силу документ должен сделать правила налогообложения трансграничных доходов более предсказуемыми.

Что изменит документ

После ратификации Верховной Радой и завершения необходимых процедур Конвенция создаст правовую основу во избежание ситуаций, когда один и тот же доход облагается налогом одновременно в Украине и Австралии.

Документ будет определять, какое государство будет иметь право облагать доходы его резидентов, если они получены из источников в другой стране. Это будет касаться, в частности, прибыли предприятий, дивидендов, процентов, роялти и доходов от работы по найму.

Для бизнеса это должно обеспечить более предсказуемые правила во время трансграничных операций и инвестиций.

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Какими будут ставки налогов

Конвенция устанавливает предельные ставки налогообложения отдельных видов доходов в государстве, из которого они происходят.

В частности, для дивидендов предусмотрена ставка 5%, если бенефициарным собственником является компания, владеющая не менее 10% капитала компании, выплачивающей дивиденды. В других случаях ставка будет составлять 15%.

Для процентов предусмотрена ставка 5% для определенных Конвенцией финансовых учреждений и 10% в других случаях. Ставка обложения роялти составит 10%.

В то же время, применение этих ставок возможно при условии, что получатель дохода является его фактическим бенефициарным собственником, резидентом одного из договорных государств и отвечает другим требованиям документа.

Конвенция также будет содержать положения о предотвращении злоупотреблений, в частности, принцип основной цели (Principal Purpose Test).

Что это значит для граждан

Документ будет касаться не только компаний. Для граждан он должен создать дополнительные гарантии от двойного налогообложения доходов, связанных с работой, обучением, инвестициями, предпринимательской деятельностью, пенсионными выплатами и другими экономическими связями между двумя странами.

По общему правилу, доходы от работы по найму будут облагаться налогом в государстве, где такая работа фактически выполняется, с учетом предусмотренных Конвенцией исключений.

Как будет работать обмен налоговой информацией

Конвенция предусматривает не только распределение налоговых прав. Документ также содержит механизмы обмена налоговой информацией, пособия по взысканию налогов и процедуру взаимного согласования.

Это должно помочь государствам в надлежащем применении налоговых правил, противодействии уклонению от уплаты налогов и урегулированию спорных вопросов между налогоплательщиками и налоговыми органами.

Конвенция была подписана 16 октября 2025 года в Вашингтоне. Теперь законопроект о ее ратификации должен быть рассмотрен в Верховной Раде.

Документ вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур в Украине и Австралии и обмен дипломатическими сообщениями между сторонами. Сейчас у Украины есть такие договоренности с более чем 70 странами мира.

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