Изменения в программе бесплатного жилья в Чехии: к чему готовиться беженцам

Будут ли исключения для беженцев, которые не могут работать

Новые условия проживания в бесплатном жилье с 1 сентября предусматривают, что беженцы должны будут съехать через 90 дней и искать квартиры или комнаты самостоятельно. Сейчас действует ограничение в 150 дней. Но уязвимые категории пока имеют право на бесплатное проживание бессрочно. К таким относятся многодетные матери, люди старше 65 лет, беременные женщины, люди с инвалидностью.

Многих украинских беженцев в Чехии интересует, будут ли исключения из новой нормы в 90 дней для уязвимых лиц. Ответ в комментарии изданию дала юридическая консультант Международной организации по миграции (МОМ) Тереза Ибрагим.

"К сожалению, это действительно касается всех, и здесь нет никаких исключений. Изменения касательно бесплатного жилья действуют для абсолютно всех уязвимых лиц: беременных женщин, лиц старше 65 лет, лиц с инвалидностью и других", – пояснила она.

Уязвимым лицам, которые потеряют бесплатное жилье в сентябре, следует продолжать подавать заявки на получение финансовой помощи, советует специалист. С января 2024 года выплаты на жилье для уязвимых лиц увеличили. Если человек живет в квартире, зарегистрированной в специальном реестре Минтруда, помощь составляет 6 000 крон (237 евро) на человека. При проживании в жилье вне реестра – 4800 крон (190 евро) на человека.

Фото: Бесплатное жилье для беженцев (gettyimages.com)

"Второй вариант – обратиться за чрезвычайной экстренной помощью. Теперь с января можно подать заявку повторно, и именно в случаях, когда человеку грозит потеря жилья или у него просто нет средств к существованию", – обращает внимание Тереза Ибрагим.

Если беженец не хочет оставаться в общежитии и платить владельцу, нужно начинать искать жилье.

"Важно также вспомнить, что в Чехии в целом меньше квартир, и большинство из них не обставлены мебелью, поэтому об этом тоже нужно будет позаботиться. Мы надеемся, что до сентября еще появится несколько программ помощи, но на данный момент ситуация такая", – говорит консультант МОМ.

По ее словам, вероятно, что правительство подготовит определенную программу финансовой помощи, которая начнется этим летом, но пока ничего не было принято. Помощь может быть направлена на уязвимых лиц, которые будут переезжать в квартиры.

За помощью в поиске жилья можно обращаться в неправительственные организации

В организации ведут две базы данных жилья. Одна из них – стандартная база данных общежитий, но доступ имеют только неправительственные организации, рассказывает Тереза Ибрагим.

"Итак, можно обращаться к неприбыльным организациям, которые работают с украинскими беженцами. Они имеют контакты общежитий и помогают выбрать другое жилье", – советует специалист.

Также существует проект Umapa, к которому имеет доступ любой. Umapa собирает информацию обо всех общежитиях в Чехии с подробной информацией: стоимость проживания, меблировка, сколько людей там живут, сколько мест доступны.

Фото: Украинские беженцы в Праге (gettyimages.com)

Как беженцам получить бесплатное жилье в Чехии впервые

С января 2024 года подавать заявку на бесплатное жилье можно только в Краевом центре помощи Украине в Остраве.

"Человек приезжает туда, подает заявку на временную защиту и одновременно просит гуманитарное жилье. Если человек приезжает в день, когда KACPU закрыт или ночью, есть два временных приюта: в Остраве и в Брно. Именно там можно подождать и переночевать, перед тем как назначат определенное жилье", – подсказывает Тереза Ибрагим.

Следует учитывать, что беженцев могут направить в любой населенный пункт Чехии, где есть свободное место.