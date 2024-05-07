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Изменение условий поддержки инвесторов навредит развитию распределенной генерации, - адвокат

Фото: изменение условий поддержки инвесторов навредит развитию распределенной генерации (pixabay
Автор: Артем Горовенко

Украина не извлечет выгоды от изменения механизма поддержки отрасли возобновляемой энергетики, поскольку нарушение предоставленных ранее государством гарантий относительно стабильности законодательного и регуляторного поля приведет к остановке в реализации новых проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партнера юридической компании ALTELAW Ольгу Савченко.

"Известно, что НКРЭКУ и USAID (с привлечением KPMG) прорабатывают инициативы по обособлению составляющей затрат на финансирование Услуги по тарифу на передачу электрической энергии и переносу такого финансирования на потребителей в виде отдельного платежа", - сказала Савченко.

Она напомнила, что 27 декабря 2023 г. на своем заседании Регулятор даже одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по транспонированию актов Энергетического Сообщества», предусматривающий изменение системы финансирования услуги по ВИЭ.

"При этом, от такой инициативы ни один из инициаторов не получит положительного следствия, проблема расчетов с производителями из ВИЭ лишь усугубится и очевидным будет нарушение гарантий государства относительно неизменности условий поддержки данных рынка во время ретроспективного снижения "зеленого" тарифа», - отметила адвокат.

По ее словам, очередное изменение условий поддержки окончательно остановит любые новые проекты, а действующие инвесторы будут рассматривать судебные способы защиты своих интересов.

Как сообщалось, Министерство энергетики Украины не поддерживает законопроект, разработанный Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг по изменению механизма финансирования отрасли зеленой энергетики путем выделения необходимой компенсации по тарифу на передачу "Укрэнерго" в отдельную надбавку.

В ЕБА считают, что изменение условий стимулирования развития зеленой энергетики является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.

При этом инвесторы считают, что предприятия зеленой энергетики будут иметь высокий риск финансового дефолта в случае остановки поддержки отрасли через компанию "Укрэнерго", поскольку это нарушит гарантированность поступлений и предприятия зеленой энергетики не смогут рассчитываться по кредитам.

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