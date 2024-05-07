ua en ru
Вт, 07 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Изменение условий поддержки инвесторов навредит развитию распределенной генерации, - адвокат

Вторник 07 мая 2024 09:12
UA EN RU
Изменение условий поддержки инвесторов навредит развитию распределенной генерации, - адвокат Фото: изменение условий поддержки инвесторов навредит развитию распределенной генерации (pixabay
Автор: Артем Горовенко

Украина не извлечет выгоды от изменения механизма поддержки отрасли возобновляемой энергетики, поскольку нарушение предоставленных ранее государством гарантий относительно стабильности законодательного и регуляторного поля приведет к остановке в реализации новых проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партнера юридической компании ALTELAW Ольгу Савченко.

"Известно, что НКРЭКУ и USAID (с привлечением KPMG) прорабатывают инициативы по обособлению составляющей затрат на финансирование Услуги по тарифу на передачу электрической энергии и переносу такого финансирования на потребителей в виде отдельного платежа", - сказала Савченко.

Она напомнила, что 27 декабря 2023 г. на своем заседании Регулятор даже одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по транспонированию актов Энергетического Сообщества», предусматривающий изменение системы финансирования услуги по ВИЭ.

"При этом, от такой инициативы ни один из инициаторов не получит положительного следствия, проблема расчетов с производителями из ВИЭ лишь усугубится и очевидным будет нарушение гарантий государства относительно неизменности условий поддержки данных рынка во время ретроспективного снижения "зеленого" тарифа», - отметила адвокат.

По ее словам, очередное изменение условий поддержки окончательно остановит любые новые проекты, а действующие инвесторы будут рассматривать судебные способы защиты своих интересов.

Как сообщалось, Министерство энергетики Украины не поддерживает законопроект, разработанный Нацкомиссией по вопросам энергетики и коммунальных услуг по изменению механизма финансирования отрасли зеленой энергетики путем выделения необходимой компенсации по тарифу на передачу "Укрэнерго" в отдельную надбавку.

В ЕБА считают, что изменение условий стимулирования развития зеленой энергетики является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.

При этом инвесторы считают, что предприятия зеленой энергетики будут иметь высокий риск финансового дефолта в случае остановки поддержки отрасли через компанию "Укрэнерго", поскольку это нарушит гарантированность поступлений и предприятия зеленой энергетики не смогут рассчитываться по кредитам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Летнее наступление России. Где и когда Москва может нанести новый удар
Летнее наступление России. Где и когда Москва может нанести новый удар
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену