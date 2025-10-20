Смена прайс-кепов позволила покрывать дефицит электроэнергии импортом, - эксперт

"И действительно, импорт нужно использовать. Если страна хочет сидеть с электроэнергией, иметь электроэнергию, импорт нужно максимум использовать. Для этого есть определенные основания, поскольку НКРЭКУ повысила прайс-кепы в пиковые часы. Это позволяет покрывать импортом, когда это потребуется", - сказал Омельченко.

По его словам, технически Украина может импортировать до 2,5 гигаватта электроэнергии, что является достаточным объемом покрытия части дефицита. Однако эти возможности пока не используются в полной мере.

"У нас мы можем импортировать около 2,5 гигаватт. Это достаточно много. Но, к сожалению, он не используется даже на 50%", - пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что пересмотр прайс-кепов - это не механическое повышение цен, а шаг к рыночному равновесию, стимулирующий конкурентные условия и обеспечивающий надежность поставок.

"Кто-то надеялся на потребителей, промышленных прежде всего, что смогут обойтись без импорта. Они не хотят контрактоваться по достаточно высоким ценам. И это неправильно", - отметил Омельченко.

Эксперт напомнил, что цены на европейском рынке недавно выросли, что повлияло и на ситуацию в Украине. Он также добавил, что удары россиян 10 октября ослабили энергосистему, поэтому импорт остается важнейшим элементом стабильности украинского энергорынка.