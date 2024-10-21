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Смена правил, прайс-кепов и системы ПСО: эксперт назвал главные условия энергетической стабильности Украины

Фото: эксперт назвал главные условия энергетической стабильности Украины (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергетический сектор Украины требует изменений, в частности, по прайс-кепам, правилам рынка и системе возложения специальных обязанностей (ПСО). Эти шаги критичны для обеспечения энергетической стабильности.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Громадського радио".

"Здесь нужно многое менять. И прайс-кепы нужно повышать, и правила рынка менять, и систему поставщика специальных обязанностей нужно менять", – заявил Омельченко. По его словам, эти мероприятия более важны, чем прогнозирование будущих сценариев в энергетической отрасли.

Эксперт подчеркнул, что повышение прайс-кепов влияет на стимулирование инвестиций.

"Это гораздо важнее делать, чем заявлять о прогнозах", - подчеркнул Омельченко, призывая к созданию благоприятных инвестиционных условий в энергетическом секторе.

По мнению эксперта, такие изменения помогут обеспечить достаточно мощностей для прохождения осенне-зимнего периода и укрепить энергетическую безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Омельченко также отметил, что эти меры имеют большее значение для энергетической отрасли, чем даже усиление корпоративного управления в таких компаниях, как "Укрэнерго", "Энергоатом" и "Центрэнерго".

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что существующие прайс-кепы на электроэнергию могут создать проблемы с импортом электроэнергии из ЕС в периоды дефицита. Аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп считает, что прайс-кепы ограничивают инвестиции в производство электроэнергии.

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Электроэнергия