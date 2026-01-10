ua en ru
Смена места службы без лишних рапортов: в "Армия+" обновили онлайн-тест

Суббота 10 января 2026 06:40
Фото: В "Армия+" обновили онлайн-тест для перевода военнослужащих (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

На сайте "Армия+" появился обновленный онлайн-тест, который помогает военнослужащим заранее проверить возможность смены места службы - еще до подачи рапорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Обновленный тест учитывает действующие правила перевода и охватывает как перемещение между подразделениями Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, так и межведомственные переводы - между ВСУ и НГУ.

Онлайн-инструмент позволяет военнослужащим предварительно оценить реальные шансы на перевод, узнать о возможных ограничениях и понять дальнейший алгоритм действий. Для этого нужно ответить лишь на несколько простых вопросов. Если перевод возможен, система подскажет следующие шаги. Если же нет - объяснит причину.

В Минобороны отмечают, что обновленный тест помогает сэкономить время и избежать подачи рапортов, которые не могут быть согласованы, предоставляя четкие и персонализированные рекомендации для каждого случая. Пройти тест можно на сайте "Армия+" в разделе полезных материалов по изменению места службы.

Кроме того, вместе с тестом на платформе обновили и видеоинструкции. Они пошагово объясняют процедуру подачи рапорта и содержат советы, как избежать типичных ошибок в документах.

Ранее РБК-Украина писало, о запуске обновленной версии приложения "Армия+", в которой появились цифровое удостоверение военного с QR-кодом, информационная лента "Пульс" с официальными сообщениями и более удобная навигация и система оповещений для военнослужащих.

Также мы рассказывали, что в приложении "Резерв+" появилась добровольная функция уведомлений об отправке бумажных повесток по почте, чтобы военнообязанные могли заблаговременно узнать о письме от ТЦК, при этом такие сообщения не считаются вручением повестки.

Вооруженные силы Украины Военный
