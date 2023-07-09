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Перекраска автомобиля: МВД напомнило украинцам о важном нюансе

Фото: МВД напомнило украинцам о важном нюансе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцам напомнили, что после изменения цвета, авто требует обязательного прохождения процедуры перерегистрации обновленного автомобиля в одном из сервисных центров МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Автовладелец или доверенное лицо может обратиться в любой сервисный центр, независимо от места жительства или регистрации, с такими документами:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства.

Важно, если на автомобиль нанесено два и более цветов, то основным цветом транспортного средства считается тот, который занимает более 50% видимой части кузова.

Для грузовых авто это цвет кабины.

Заметим, что при регистрации автомобиля в графе "цвет" вписывают только такие: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.

Автомобильный рынок Украины

Продажи автомобилей в Украине значительно сократились после начала войны в феврале 2022 года. В июне 2023 года украинцы приобрели около 5,6 тысячи новых легковых автомобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

В мае в стране было зарегистрировано более 5,1 тысячи новых легковых авто, что вдвое больше, чем в мае прошлого года. Среди лидеров рынка – компактные и среднеразмерные кроссоверы.

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