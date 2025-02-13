Изменение климата: как глобальное потепление влияет на зимние бури и снегопады

Многие эксперты утверждают, что изменение климата приведет к более теплым и коротким зимам в Северной Америке, однако это не означает, что зимние штормы исчезнут. Наоборот, они могут становиться более интенсивными.

По словам доцента Северо-Западного университета Дэниела Хортона, атмосфера ведет себя как губка: она способна впитывать больше влаги, но также и отдать ее, когда условия становятся благоприятными.

Это явление приводит к тому, что зимние штормы могут приносить гораздо больше осадков, а также мокрый снег, ледяной дождь и снегопады в неожиданных местах, таких как Новый Орлеан или побережье Мексиканского залива.

Кроме того, повышение температуры в Арктике способствует образованию систем высокого давления, которые вытесняют холодные фронты и заставляют их двигаться на юг, создавая более сильные штормы.

Доцент метеорологии в Университете Оклахомы Джейсон Фуртадо отмечает, что с повышением температуры вторжения холодных воздушных масс становятся более частыми. Эти штормы питаются разницей температур между холодным арктическим воздухом и более теплыми широтами, что делает их более энергичными и способными удерживать больше влаги.

Особенно уязвимыми к экстремальным зимним погодным явлениям становятся приозерные регионы, такие как Нью-Йорк и Мичиган. В этих районах более высокие температуры влияют на процесс "снежного эффекта", когда озера, не покрываясь льдом так сильно, как раньше, испаряют влагу, которая затем выпадает в виде осадков во время прохождения холодных фронтов.

Изменения климата вносят значительные коррективы в зимний климат в США. По словам Джейсона Фуртадо, мы переживаем переходный период, когда климат быстро меняется, и зимы больше не будут такими, как раньше.