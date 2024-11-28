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Без изменений прайс-кепов вечерний импорт электроэнергии станет невозможным, - нардеп

Четверг 28 ноября 2024 15:58
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Без изменений прайс-кепов вечерний импорт электроэнергии станет невозможным, - нардеп Фото: без изменений прайс-кепов вечерний импорт электроэнергии станет невозможным (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Необходимо изменить ценовые ограничения рынка для стабильного импорта электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата и члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Виктории Гриб.

По ее словам, текущие прайс-кепы создают серьезные препятствия энергетической безопасности Украины.

"Если действительно оставлять те прайс-кепы, которые мы только что услышали, снова будем проблемы", - предупредила депутат.

Она подробно объяснила негативные последствия сохранения существующих ценовых ограничений.

"Мы не будем иметь возможности импорта электрической энергии вечером. Не будут покрывать эти цены, которые были предложены. А это значит, что вообще не будет возможности и людям потом закупать. Я имею в виду сейчас не население, а я имею в виду предприятия" , – отметила депутат.

Гриб предложила два варианта решения проблемы с прайс-кепами.

"Для того чтобы мы были с электрической энергией, все же мое предложение вообще отменить прайс-кепы. Если не отменять, то тогда хотя бы принять такие, которые будут соответствовать ценам в Европе, которую мы хотим заставить, чтобы они нам помогали" , – добавила она.

Депутат предостерегла, что без изменений в ценовой политике предприятия могут быть вынуждены искать альтернативные источники энергии: "Тогда будут сами пытаться использовать генераторы. Мы же знаем, какая будет цена и не всегда эти генераторы можно будет вообще использовать".

В заключение Гриб призвала коллег к реалистическому подходу в решении вопроса прайс-кепов.

Ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмен и инвестор во ВИЭ Игорь Тынный заявил, что в настоящее время рынок электроэнергии в Украине сталкивается с двумя наиболее критическими проблемами: долгами и прайс-кепами.

Он считает, что усиленное государственное регулирование, особенно в условиях кризисов, не должно быть общим правилом, а лишь носить технический характер на случай экстренных ситуаций.

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