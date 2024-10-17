СМИ заподозрили комбата бригады ТРО в причастности к "ДНР". Его отстранили

Журналисты узнали, что командир 107 отдельного батальона ТРО Сергей Салаватов имел связи с боевиками "ДНР". На время служебного расследования его отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сил территориальной обороны ВСУ.

Что предшествовало

В августе командиром 107-го отдельного батальона территориальной обороны стал Сергей Салаватов.

Вчера журналисты hromadske опубликовали расследование, в котором утверждают, что нашли данные, свидетельствующие о прежних связях Салаватова с "ДНР".

Как говорится в расследовании, соцсети действующего командира батальона ТрО "почищены", однако восстановленные посты показывают, что в 2014 году он распространял сообщения из пророссийских и сепаратистских сообществ.

Также в распоряжении журналистов оказались телефонные соединения Салаватова.

В 2014 году он общался с сотрудником так называемого "Министерства внутренних дел "ДНР" Межлумом Дамирчаном, боевиком по российскому формированию "Русич" Антоном Кальченко и причастным к созданию "народного ополчения ДНР" Александром Алексеевым.

Как пояснил Салаватов, в 2014 году политика его не интересовала, а пророссийские посты с его страницы репостила бывшая супруга.

Сергей Салаватов (hromadske)

Реакция Сил ТрО

Отмечается, что после поступления обращения журналистов к Салаватову, командир 109 бригады ТрО обратился в региональное управление Департамента военной контрразведки по Донецкой области с просьбой проверить эту информацию.

"Такая проверка была проведена. Никаких фактов, свидетельствующих о причастности или любом другом участии Сергея Салаватова в незаконных вооруженных формированиях, его сотрудничестве с россиянами - выявлено не было", - сообщили в ТрО.

Также, по инициативе Салаватова также была проведена проверка на полиграфе, которая не выявила чего-либо незаконного в его действиях.

"Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, командованием Сил ТрО назначено служебное расследование. На время проведения служебного расследования Сергей Салаватов будет отстранен от исполнения обязанностей по должности", - добавили в ТрО.

Там также отметили, что по результатам расследования будет принято решение.

Обновлено в 22:45

Командование Сил территориальной обороны убрало соответствующее сообщение со страницы в Facebook. Пока никаких других официальных заявлений командование не делало.

Обновлено 23:25

Командование Сил ТРО опубликовало новое заявление в Facebook. В новом заявлении также отмечено, что ведется служебное расследование информации, опубликованной в СМИ. Также в заявлении указано, что на время расследования комбат отстранен.