СМИ выяснили, какие противопехотные мины Украина получит от США и почему это важно

Издание The Washington Post сообщило, что администрация Джо Байдена согласовала передачу Украине противопехотных мин. Однако их тип, название и сроки поставок не раскрыли.

Ранее США передавали Украине мины направленного действия M18A1 Claymore. Поставки их началось еще в 2022 году.

Defence Express предполагает, что Украина получит систему дистанционного минирования ADAM. Издание отмечает, что ВСУ частично уже знакомы с этими минами, потому что они входят в семейство FASCAM, как и 155-мм снаряды RAAM.

По состоянию на август украинская армия получила более 60 тысяч снарядов RAAM, оснащенных противотанковыми минами M741 и M718.

В общем ADAM похожи на 155-мм боеприпасы, но оснащены противопехотными минами M67 или M72. В каждом снаряде находится по 36 мин. Разница между M67 или M72 заключается только во времени самоликвидации - 4 или 48 часов. Если мина не взорвется, она становится неактивной за 14 суток, поскольку батарея для питания детонатора разрядится.

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Мины системы ADAM при падении на почву выпускают "усы". При контакте мина срабатывает, выстреливает обломочный элемент на высоту около 1,5 метра и взрывается. Радиус поражения живой силы составляет до 7 метров.

Снаряд ADAM при выстреле из артсистемы типа M109 разбрасывает мины на расстояние до 600 метров от точки прицеливания.

США получили системы ADAM на вооружение в 1975 году как средство борьбы с пехотой в случае полномасштабной войны с СССР. Defence Express отмечает, что это действительно действенное усиление обороны Украины.