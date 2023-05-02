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СМИ установили место подрыва железной дороги в Брянской области: спутниковые снимки

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Вторник 02 мая 2023 13:51
СМИ установили место подрыва железной дороги в Брянской области: спутниковые снимки Фото: СМИ установили место подрыва железной дороги в Брянской области (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Вчера произошел подрыв железной дороги в Брянской области. Журналисты смогли установить точное место, где сработало взрывное устройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По официальным данным РФ, взрывное устройство на пути поезда сработало в 10:17 по местному времени.

"Радио Свобода" геолоцировало место происшествия, установив точные координаты. Как накануне сообщали российские власти, это 136-й километр железнодорожной ветки Брянск-Унеча.

СМИ установили место подрыва железной дороги в Брянской области: спутниковые снимки

При этом последствия крушения и пожара цистерн с топливом попали на спутниковые снимки сервиса Planet.com, сделанные в 10:57 и 11:30 соответственно.

На первом снимке видно сам состав, через несколько минут после того, как он покинул станцию Унеча. На втором - столп черного дыма, который поднимается от горящих цистерн.

Напомним, вчера в Брянской области подорвали железную дорогу, поезд с 60 вагонами сошел с рельсов, он был загруженный нефтепродуктами.

СМИ сообщали, что на железнодорожных путях установили взрывчатку в трех местах.

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Российская Федерация Брянская область
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