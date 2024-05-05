СМИ обнаружили утечку данных немецкого Бундесвера о тайных онлайн-совещаниях

Немецкая газета Die Zeit провела расследование, в рамках которого установила, что данные о тайных онлайн-совещаниях Бундесвера месяцами были доступны в интернете.

Совещания проводились через систему видеоконференций Webex. Платформа принадлежит американскому концерну Cisco.

Издание обнаружило в интернете данные о 6 тысячах конференций. Но реальное количество совещаний, информация о которых была в сети, может быть значительно больше.

Как отмечается, в интернете не было самих записей пресс-конференций, однако можно было найти их расписание, данные о продолжительности, темы совещаний, а также имя организатора. Журналисты смогли добавиться в личные кабинеты для видеоконференций многих сотрудников Бундесвера, например, командующего военно-воздушными силами Германии. Кабинеты не были защищены паролями.

Die Zeit пишет, что утечка могла бы серьезной, поскольку некоторые совещания были обозначены как секретные. Издание отмечает, что Бундесвер не смог исключить утечку конфиденциальной информации из-за этого пробела в системе безопасности.

Официально в Германии не подтверждают утечку, но Бундесвер лишь 3 мая перестал пользоваться платформой Webex после того, как журналисты направили запрос.