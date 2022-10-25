СМИ стало известно, где за границей российские олигархи скрывают свои состояния

Сеть подставных компаний и посредников, управляемая сервисной фирмой Bridgewaters, усложняет отслеживание активов и применение санкций.

Как сообщает издание, у ставшего публичным в феврале лазерного стартапа "Кремниевой долины" появился неожиданный инвестор - российский миллиардер. Соглашение, проведенное через ряд оффшорных компаний и венчурный фонд, позволило олигарху Алишеру Усманову перевести большую часть своего огромного состояния на Запад. Доля фонда на IPO оценивалась в 175 млн долларов. Через несколько дней Россия вторглась в Украину и США ввели санкции против Усманова в рамках своих усилий по давлению на президента России Владимира Путина.

Инвестиции были сделаны через сеть подставных компаний и посредников, которых на протяжении многих лет использовали союзники Путина для вывода сотен миллионов долларов из России согласно документам, включая электронные письма, инвестиционные предложения, публичные и частные корпоративные отчеты, реестры акционеров и документы SEC.

О масштабах сети ранее не сообщалось. Его также использовали родственники члена российского парламента Андрея Скоча, бывшего сотрудника КГБ Сергея Чемезова, чьи компании продают оружие российским военным и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Все они сейчас занесены в черный список США и Европейского Союза, наряду со многими другими олигархами и компаниями.

Сложная сеть схемы усложняет Западу отслеживание активов и обеспечение соблюдения санкций, которые являются ключевым экономическим оружием в попытке положить конец российской агрессии в Украине. Многие части частичного владения также усложняют юридические меры по подавлению предприятий. В основе российской денежной сети лежит фирма на острове Мэн, продуваемая всеми ветрами на самоуправляющемся острове в Ирландском море, который называется Bridgewaters. Фирма помогла создать корпоративную империю для своих клиентов, включая инвестиции в американские технологические компании.

Министерство финансов США предлагает миллионное вознаграждение за информацию о богатстве находящихся под санкциями россиян, в том числе находящихся в сети, и многих других, которые были внесены в черный список после вторжения в Украину. Министерство финансов заявило изданию, что "отчетливо отслеживает" Bridgewaters, но не предоставило дополнительных подробностей. По словам человека, знакомого с этим вопросом, санкционная группа ведомства, Управления по контролю за иностранными активами, не знала о доле Усманова в Quanergy.