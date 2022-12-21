СМИ рассказали об усиленных мерах безопасности по поездке Зеленского в США

Как отметил собеседник издания, из-за постоянной угрозы высшие правительственные чиновники, а также сотрудники посольств США не были проинформированы о графике визита президента.

Отмечается, что Владимир Зеленский планировал поехать в США уже в течение нескольких последних месяцев, однако важно было учесть определенные факторы, среди которых военные риски, чтобы позволить президенту совершить путешествие без угрозы ситуации в стране. Также необходимо было согласовать график поездки с Белым домом.

Источник добавил, что президент не хотел бы ехать, если бы не было значительного развития в двусторонних отношениях между Украиной и США. Однако после подтверждения нового пакета военной помощи, включающего системы ПВО Patriot, президент расценил это как серьезное смещение.