СМИ раскрыли личность военного РФ, взорванного в авто в Петербурге

По информации Telegram-канала "Supernova+", при взрыве авто в Санкт-Петербурге 27 августа предположительно ликвидировали майора Сергея Сечкова, внесенного в базу "Миротворца".

Смерть сына подтвердил "Агентству" его отец. На вопрос издания о причине он ответил коротко: "Взорвали".

Дозвониться утром в пятницу до самого Сечкова, его жены и других родственников "Агентству" не удалось.

Фото: Сергей Сечков и его жена (медиа ASTRA)

Издание "78.ru" также называет погибшим 43-летнего военнослужащего Сергея С., уроженца Рязани. По данным медиа, ранее он докладывал находящемуся в "списках на ликвидацию" руководству и регулярно проверял свою машину перед выездом.

Согласно утечкам, Сечков жил в доме на Колпинском шоссе примерно в 100 метрах от места взрыва.

Данные источников по званию погибшего различаются. "Фонтанка" пишет, что он служил в войсках ВВС ПВО в звании подполковника. На странице проекта "Миротворец" говорится, что Сечков служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку (входит в состав 6-й армии ВВС и ПВО) в звании майора - то есть ниже, чем подполковник.

Ликвидацию российского военного ВВС в Санкт-Петербурге 27 августа, как отмечает "Exilenova+", подтверждают и ресурсы, связанные с военной авиацией РФ.

По информации "Фонтанки", взрывчатку якобы заложила 24-летняя девушка, которую завербовали в мессенджере.